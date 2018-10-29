Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До кордону США вирушив караван з 300 мігрантів із Сальвадору

Понеділок, 29 жовтня 2018, 02:27

Група з 300 мігрантів вирушила пішки зі столиці Сальвадору до кордону з Гватемалою, в надії нарешті реалізувати "американську мрію" і досягти Сполучених Штатів Америки.

Про це пише AFP.

Група, що складається в основному з чоловіків, надихнулася прикладом набагато більшого каравану з Гондурасу, який слідує в США і вже знаходиться в Мексиці.

"Нас трохи більше 300 осіб, але в міру того, як ми йдемо, ми сподіваємося, що до нас приєднається більше співвітчизників", - сказав Ернан Кінтерос, 48-річний відставний армійський сержант.

Кінтерос, який брав участь у громадянській війні в Сальвадорі в 1980-1992 роках, говорить, що йому "важко" залишити своїх трьох дітей, але, за його словами, Сполучені Штати є "країною можливостей".

"Молода людина проводить рік, сподіваючись знайти роботу, яка ніколи не з'являється, і саме тому я йду за американською мрією", - сказав 24-річний Пабло Фігероа, який в рідній країні заробляє співом в ресторанах.

38-річна жінка, яка залишила трьох дітей, Лорена Круз розповіла, що караван дає можливість іммігрувати. Вона зізналася, що їй доведеться дорого заплатити контрабандистам людьми.

Новий караван проігнорував попередження уряду Сальвадора про те, що вони наражають свої життя на небезпеку.

Минуло більше двох тижнів відколи караван мігрантів з Гондурасу відправився в США, його чисельність складає до 7 000, згідно з оцінками ООН.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розгорнути військових, щоб зупинити їх на кордоні з Мексикою.

Близько 2,5 млн. сальвадорців проживають в США. У минулому році вони відправили додому більше 5 млрд. доларів США у вигляді грошових переказів, що становить майже 16% валового внутрішнього продукту їхньої країни.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
США оголосять про новий пакет допомоги Україні з касетними снарядами – ЗМІ
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Ексчиновники США вели таємні переговори з близькими до Кремля росіянами щодо України – ЗМІ
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів:
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: