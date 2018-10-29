До кордону США вирушив караван з 300 мігрантів із Сальвадору

Група з 300 мігрантів вирушила пішки зі столиці Сальвадору до кордону з Гватемалою, в надії нарешті реалізувати "американську мрію" і досягти Сполучених Штатів Америки.

Про це пише AFP.

Група, що складається в основному з чоловіків, надихнулася прикладом набагато більшого каравану з Гондурасу, який слідує в США і вже знаходиться в Мексиці.

"Нас трохи більше 300 осіб, але в міру того, як ми йдемо, ми сподіваємося, що до нас приєднається більше співвітчизників", - сказав Ернан Кінтерос, 48-річний відставний армійський сержант.

Кінтерос, який брав участь у громадянській війні в Сальвадорі в 1980-1992 роках, говорить, що йому "важко" залишити своїх трьох дітей, але, за його словами, Сполучені Штати є "країною можливостей".

"Молода людина проводить рік, сподіваючись знайти роботу, яка ніколи не з'являється, і саме тому я йду за американською мрією", - сказав 24-річний Пабло Фігероа, який в рідній країні заробляє співом в ресторанах.

38-річна жінка, яка залишила трьох дітей, Лорена Круз розповіла, що караван дає можливість іммігрувати. Вона зізналася, що їй доведеться дорого заплатити контрабандистам людьми.

Новий караван проігнорував попередження уряду Сальвадора про те, що вони наражають свої життя на небезпеку.

Минуло більше двох тижнів відколи караван мігрантів з Гондурасу відправився в США, його чисельність складає до 7 000, згідно з оцінками ООН.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв розгорнути військових, щоб зупинити їх на кордоні з Мексикою.

Близько 2,5 млн. сальвадорців проживають в США. У минулому році вони відправили додому більше 5 млрд. доларів США у вигляді грошових переказів, що становить майже 16% валового внутрішнього продукту їхньої країни.