К границе США отправился караван из 300 мигрантов из Сальвадора

Группа из 300 мигрантов отправилась пешком из столицы Сальвадора к границе с Гватемалой, в надежде в конце концов реализовать "американскую мечту" и достичь Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет AFP.

Группа, состоящая в основном из мужчин, вдохновилась примером гораздо большего каравана из Гондураса, который следует в США и уже находится в Мексике.

"Нас чуть более 300 человек, но по мере того, как мы идем, мы надеемся, что к нам присоединится больше соотечественников", - сказал Эрнан Кинтерос, 48-летний отставной армейский сержант.

Кинтерос, участвовавший в гражданской войне в Сальвадоре в 1980-1992 годах, говорит, что ему "тяжело" оставить своих троих детей, но, по его словам, Соединенные Штаты являются "страной возможностей".

"Молодой человек проводит год, надеясь найти работу, которая никогда не появляется, и именно поэтому я следую за американской мечтой", - сказал 24-летний Пабло Фигероа, который в родной стране зарабатывает пением в ресторанах.

38-летняя женщина, оставившая троих детей, Лорена Круз рассказала, что караван даетей возможность иммигрировать. Она призналась, что ей придется дорого заплатить контрабандистам людьми.

Новый караван проигнорировал предупреждение правительства Сальвадора о том, что они подвергают свои жизни опасности.

Прошло более двух недель с тех пор, как караван мигрантов из Гондураса отправился в США, его численность составляет до 7 000, согласно оценкам ООН.

Президент США Дональд Трамп пообещал развернуть военных, чтобы остановить их на границе с Мексикой.

Около 2,5 млн. сальвадорцев проживают в США. В прошлом году они отправили домой более 5 млрд. долларов США в виде денежных переводов, что составляет почти 16% валового внутреннего продукта их страны.