ООС: 19 обстрілів, окупанти зосередили вогонь на Приазов’ї

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 07:59

Упродовж минулої доби противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. В першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших – 82 мм.

Усі обстріли, крім одного випадку, російські окупаційні війська сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку.

Окупанти, в основному, використовували гранатомети та великокаліберні кулемети. Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений. 

За даними розвідки, 28 жовтня 3-х окупантів було знищено, ще 6 - отримали поранення.

Теми: ООС бойові дії
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