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ООС: 19 обстрелов, оккупанты сосредоточили огонь на Приазовье

Понедельник, 29 октября 2018, 06:59

За прошедшие сутки противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Донецком - около Луганского, на Мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120 мм, а в других - 82 мм.

Все обстрелы, кроме одного случая, российские оккупационные войска сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на Донецком направлении.

Оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Отмечается, что подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, 28 октября 3 оккупантов были уничтожены еще 6 - получили ранения.

Темы: ООСбоевые действия
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