Рейтинг WTA: Cвітоліна стала четвертою ракеткою світу
Понеділок, 29 жовтня 2018, 07:38
Українка Еліна Світоліна у новому рейтингу WTA займає четверту позицію.
В активі українки 5350 залікових очок, повідомляє офіційний сайт WTA.
Після виграшу Підсумкового турніру WTA у Сингапурі Світоліна в новому рейтингу піднялася відразу на три рядки.
Нагадаємо, що у фіналі турніру в Сингапурі Світоліна у трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс.
Очолює рейтинг найкращих тенісисток світу румунка Сімона Халеп, в якої 6921 пунктів.
На другій позиції німкеня Анжеліка Кербер - 5875 очок.
Замикає першу трійку Каролін Возняцкі з Данії, в якої 5586 очок.
Варто додати, що у першу сотню рейтингу WTA входять ще дві українки. Леся Цуренко перебуває на 27-му місці, а Даяна Ястремська посідає 60-ту позицію.
Микола Аврамчук, для УП