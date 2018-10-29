Рейтинг WTA: Cвітоліна стала четвертою ракеткою світу

Українка Еліна Світоліна у новому рейтингу WTA займає четверту позицію.

В активі українки 5350 залікових очок, повідомляє офіційний сайт WTA.

Після виграшу Підсумкового турніру WTA у Сингапурі Світоліна в новому рейтингу піднялася відразу на три рядки.

Нагадаємо, що у фіналі турніру в Сингапурі Світоліна у трьох сетах здолала американку Слоан Стівенс.

Очолює рейтинг найкращих тенісисток світу румунка Сімона Халеп, в якої 6921 пунктів.

На другій позиції німкеня Анжеліка Кербер - 5875 очок.

Замикає першу трійку Каролін Возняцкі з Данії, в якої 5586 очок.

Варто додати, що у першу сотню рейтингу WTA входять ще дві українки. Леся Цуренко перебуває на 27-му місці, а Даяна Ястремська посідає 60-ту позицію.