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Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Неділя, 28 жовтня 2018, 15:11
Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.

У фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, Еліна обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс.

Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш - з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.

Другий сет Світоліній вдався значно краще - Еліна рано взяла подачу суперниці, після чого суперниці обмінялись брейками, що американці не допомогло - 6:2 на користь українки.

У вирішальному сеті Еліні відразу вдалося піти у відрив з рахунком 3:0, але Слоан взяла гейм на подачі Світоліної.

Проте Еліна буквально на наступній подачі Слоан знову зробила брейк і вже не відпустила матч - 6:2.

Для перемоги Еліні знадобилося 2 години 23 хвилини.

Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.

Євген Будерацький, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
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