Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.
У фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, Еліна обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс.
Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш - з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.
.@ElinaSvitolina captures the @WTAFinalsSG!— WTA (@WTA) October 28, 2018
Becomes Singapore's final champion with a 3-6, 6-2, 6-2 win over Stephens! #WTAFinals pic.twitter.com/yZ5WsFec8O
Другий сет Світоліній вдався значно краще - Еліна рано взяла подачу суперниці, після чого суперниці обмінялись брейками, що американці не допомогло - 6:2 на користь українки.
У вирішальному сеті Еліні відразу вдалося піти у відрив з рахунком 3:0, але Слоан взяла гейм на подачі Світоліної.
.@ElinaSvitolina receives the @BillieJeanKing Trophy from the legend herself! #WTAFinals pic.twitter.com/UMgpof3GZD— WTA (@WTA) October 28, 2018
Проте Еліна буквально на наступній подачі Слоан знову зробила брейк і вже не відпустила матч - 6:2.
Для перемоги Еліні знадобилося 2 години 23 хвилини.
Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.