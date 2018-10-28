Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

6703 перегляди
Неділя, 28 жовтня 2018, 16:11

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.

У фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, Еліна обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс.

Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш - з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.

Другий сет Світоліній вдався значно краще - Еліна рано взяла подачу суперниці, після чого суперниці обмінялись брейками, що американці не допомогло - 6:2 на користь українки.

У вирішальному сеті Еліні відразу вдалося піти у відрив з рахунком 3:0, але Слоан взяла гейм на подачі Світоліної.

Проте Еліна буквально на наступній подачі Слоан знову зробила брейк і вже не відпустила матч - 6:2.

Для перемоги Еліні знадобилося 2 години 23 хвилини.

Світоліна стала першою українкою, яка виграла Підсумковий турнір WTA.

Євген Будерацький, УП
Теми: спорт
powered by lun.ua
По темі
Бокс: українець Дерев'янченко програв бій за пояс чемпіона світу IBF 28 жовтня 2018, 07:14
Українець Беленюк виграв "срібло" ЧС з греко-римської боротьби 28 жовтня 2018, 04:57
13 тур УПЛ: "Шахтар" взяв три очки у матчі в Києві 27 жовтня 2018, 19:54
Усі новини
Головні новини
Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA
Коаліція партій і організацій за виборчу реформу припинила існування
В Україні почнуть моніторити якість опалення
РФ розгорнула новітні комплекси "Самарканд" під Калінінградом і в Білорусі
Усі новини
Фото

30 парних костюмів на Геловін, які точно розвеселять та налякають

психологія

Психолог про те, як адаптуватися на новому місці