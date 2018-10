Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла на Підсумковому турнірі WTA, який пройшов у Сінгапурі.

У фіналі завершального турніру сезону, в якому брали участь вісім кращих тенісисток за підсумками року, Еліна обіграла в трьох сетах американку Слоан Стівенс.

Початок матчу склався для Світоліної гірше не вигадаєш - з ходу українка віддала свою подачу і впродовж першого сету так і не змогла відігратись, поступившись 3:6.

