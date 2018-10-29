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Рейтинг WTA: Cвитолина стала четвертой ракеткой мира

Понедельник, 29 октября 2018, 07:38
Рейтинг WTA: Cвитолина стала четвертой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина в новом рейтинге WTA занимает четвертую позицию.

В активе украинки 5350 зачетных очков, сообщает официальный сайт WTA.

После выигрыша Итогового турнира WTA в Сингапуре Свитолина в новом рейтинге поднялась сразу на три строчки.

 

Напомним, что в финале турнира в Сингапуре Свитолина в трех сетах победила американку Слоан Стивенс.

Возглавляет рейтинг самых лучших теннисисток мира румынка Симона Халеп, в которой 6921 пунктов.

На второй позиции немка Анжелика Кербер – 5875 очков.

Замыкает первую тройку Каролин Возняцки из Дании, у которой 5586 очков.

Стоит добавить, что в первую сотню рейтинга WTA входят еще две украинки: Леся Цуренко находится на 27-м месте, а Даяна Ястремская занимает 60-ю позицию.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спорт
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