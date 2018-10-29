Консул перевіряє, чи не було українців на борту літака, що впав в Індонезії

Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб. Боінг компанії "Lion Air" летів із Джакарти до міста Пангкал Пінанг.

Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії. pic.twitter.com/Lgps8mmKdC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) October 29, 2018

Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.