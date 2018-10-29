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Консул перевіряє, чи не було українців на борту літака, що впав в Індонезії

Понеділок, 29 жовтня 2018, 08:13

Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб. Боінг компанії "Lion Air" летів із Джакарти до міста Пангкал Пінанг.

Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.

Теми: катастрофиІндонезіяавіа
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