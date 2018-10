В Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб

Пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море.

Про це, посилаючись на індонезійське пошуково-рятувальне агентство, повідомляє Reuters.

"Було підтверджено, що він зазнав аварії", - сказав представник агентства Юсуф Латіф.

За словами чиновника, зв'язок з літаком був втрачений через 13 хвилин. Він додав, що падіння бачили на буксирі, який в цей час залишав порт столиці.

Згідно зі службою Flightradar 24 це був Boeing 737 MAX 8.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu