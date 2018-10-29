В Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 05:31

Пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг  впав у море.

Про це, посилаючись на індонезійське пошуково-рятувальне агентство, повідомляє Reuters.

"Було підтверджено, що він зазнав аварії", - сказав представник агентства Юсуф Латіф.

За словами чиновника, зв'язок з літаком був втрачений через 13 хвилин. Він додав, що падіння бачили на буксирі, який в цей час залишав порт столиці.

Згідно зі службою Flightradar 24 це був Boeing 737 MAX 8.

Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) і повинен був приземлитися о 7.20.

 

Виконавчий директор авіакомпанії Lion Air Group Едвард Сірано відмовився коментувати подію, завивши, що йде збір інформації.

Як пише Bloomberg, посилаючись на Національний комітет з безпеки транспорту, на борту було 189 осіб.

Згідно з даними цього комітету, літак, який зазнав катастрофи, мав 800 годин загального нальоту. Капітан літака мав 6 тисяч годин нальоту, а другий пілот 5 тисяч.

Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.

Теми: катастрофи Індонезія
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