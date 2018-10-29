В Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб

Пасажирський рейс Lion Air з Джакарти до міста Пангкал Пінанг впав у море.

Про це, посилаючись на індонезійське пошуково-рятувальне агентство, повідомляє Reuters.

"Було підтверджено, що він зазнав аварії", - сказав представник агентства Юсуф Латіф.

За словами чиновника, зв'язок з літаком був втрачений через 13 хвилин. Він додав, що падіння бачили на буксирі, який в цей час залишав порт столиці.

Згідно зі службою Flightradar 24 це був Boeing 737 MAX 8.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu — Flightradar24 (@flightradar24) 29 жовтня 2018 р.

Дані FlightRadar24 показують, що літак прискорився втрачаючи висоту. За останні 10 секунд, записані FlightRadar24, висота польоту впала з 1478 м до 1112 м.

Рейс JT610 злетів близько 6.20 ранку (за місцевим часом) і повинен був приземлитися о 7.20.

Виконавчий директор авіакомпанії Lion Air Group Едвард Сірано відмовився коментувати подію, завивши, що йде збір інформації.

Як пише Bloomberg, посилаючись на Національний комітет з безпеки транспорту, на борту було 189 осіб.

Згідно з даними цього комітету, літак, який зазнав катастрофи, мав 800 годин загального нальоту. Капітан літака мав 6 тисяч годин нальоту, а другий пілот 5 тисяч.

Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.

Serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Beberapa kapal tug boad membantu menangani evakuasi. Video diambil petugas tug boad yang ada di perairan Karawang. pic.twitter.com/4GhKcRYkpG — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018