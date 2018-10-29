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Консул проверяет, не было ли украинцев на борту самолета, упавшего в Индонезии

Понедельник, 29 октября 2018, 08:13

Консул Украины проверяет информацию, могли ли украинцы быть среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии.

Ранее сообщалось, что в Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек. Боинг компании "Lion Air" летел из Джакарты в город Пангкал Пинанг.

Начальник индонезийского агентства катастроф опубликовал фото личных вещей пассажиров самолета и видео с места падения.

Темы: катастрофыИндонезияавиа
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