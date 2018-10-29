Консул проверяет, не было ли украинцев на борту самолета, упавшего в Индонезии

Консул Украины проверяет информацию, могли ли украинцы быть среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии.

Ранее сообщалось, что в Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек. Боинг компании "Lion Air" летел из Джакарты в город Пангкал Пинанг.

Консул України перевіряє інформацію, чи могли бути українці серед пасажирів літака компанії Lion Air, що впав у море в Індонезії. pic.twitter.com/Lgps8mmKdC — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) October 29, 2018

Начальник индонезийского агентства катастроф опубликовал фото личных вещей пассажиров самолета и видео с места падения.