Індонезійський літак, що впав у море, мав проблеми при попередньому польоті

Літак індонезійської компанії Lion Air, який впав у море після вильоту з Джакарти, мав технічну проблему на попередньому рейсі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виконавчого директора компанії Едварда Сірейта.

"Цей літак раніше вилетів з Денпасара до Ценкарангу (Джакарта). Був звіт про технічну проблему, яка була вирішена відповідно до процедури", - сказав він журналістам.

Водночас Сірейт відмовився уточнити характер технічної проблеми.

Лише зазначив, що Lion Air експлуатує 11 літаків тієї ж моделі – Boeing 737 Max 8, і інші літаки не мали подібних технічних проблем.

Сірейт також додав, що компанія не планує призупиняти польоти інших Boeing 737 Max 8.

За даними експертів з безпеки, наразі головним пріоритетом для слідчих є пошук диктофона кабіни і рекордера даних про польоти, щоб визначити причину падіння.

З огляду на те, що літак зазнав аварії відносно на мілководді (30-35 м), то вилучення чорних ящиків має бути простішим, ніж під час глибоководних аварій.

Раніше повідомлялося, що в Індонезії впав у море пасажирський літак, на борту було 189 осіб. Боінг компанії "Lion Air" летів із Джакарти до міста Пангкал Пінанг.

Начальник індонезійського агентства катастроф опублікував фото особистих речей пасажирів літака і відео з місця падіння.