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Индонезийский самолет, потерпевший крушение, имел проблемы при предыдущем полете

Понедельник, 29 октября 2018, 08:28

Самолет индонезийской компании Lion Air, потерпевший крушение после вылета из Джакарты, имел техническую проблему на предыдущем рейсе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполнительного директора компании Эдварда Сирейта.

"Этот самолет ранее вылетел из Денпасара в Ценкаранг (Джакарта). Был отчет о технической проблеме, которая была решена в соответствии с процедурой", - сказал он журналистам.

В то же время Сирейт отказался уточнить характер технической проблемы.

Он только отметил, что Lion Air эксплуатирует 11 самолетов той же модели – Boeing 737 Max 8, и другие самолеты не имели подобных технических проблем.

Сирейт также добавил, что компания не планирует приостанавливать полеты других Boeing 737 Max 8.

По данным экспертов по безопасности, сейчас главным приоритетом для следователей является поиск диктофона кабины и рекордера данных о полетах, чтобы определить причину падения.

Учитывая то, что самолет потерпел крушение относительно на мелководье (30-35 м), то изъять черные ящики должно быть проще, чем во время глубоководных аварий.

Ранее сообщалось, что в Индонезии упал в море пассажирский самолет, на борту было 189 человек. Боинг компании "Lion Air" летел из Джакарты в город Пангкал Пинанг.

Начальник индонезийского агентства катастроф опубликовал фото личных вещей пассажиров самолета и видео с места падения.

Темы: Индонезияавиакатастрофы
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