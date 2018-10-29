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Власник футбольного клубу "Лестер Сіті" загинув в аварії вертольота

Понеділок, 29 жовтня 2018, 08:39

Власник англійського футбольного клубу "Лестер Сіті" Вішай Шрівадданапрабха та ще четверо людей загинули під час аварії вертольота біля стадіону у британському Лестері.

Це підтвердили вже клуб та поліція, передає DW.

Вертоліт розбився ввечері 27 жовтня після злету з вертолітної стоянки на стадіоні "Кінг Пауер". Він вилетів після матчу англійської футбольної прем'єр-ліги між "Лестер Сіті" і "Вест Хем Юнайтед" – і розбився на стоянці біля стадіону.

За інформацією BBC, у вертольота відмовив хвостовий ґвинт, внаслідок чого він почав обертатися навколо своєї осі і впав.

Вішай Шрівадданапрабха був серед тих, хто втратив тоді життя.

"Ніхто з п'яти людей, які перебували на борту, не вижив", – йдеться у заяві футбольного клубу "Лестер Сіті".

Вішай Шрівадданапрабха
Вішай Шрівадданапрабха

Поліція графства Лестершир підтвердила загибель п'ятьох людей в аварії.

За її даними, загинули Шрівадданапрабха, два члени його персоналу – Нусара Сукнамаі і Кавепорн Пунпар, пілот вертольота Ерік Сваффер, а також пасажирка Ізабела Роза Лечовіч.

Формально ідентифікація тіл ще не відбулася.

Триває розслідування цього трагічного інциденту.

Вішай Шрівадданапрабха є засновником мережі магазинів безмитної торгівлі King Power Duty Free. За версією журналу Forbes, він посідав дев'яте місце в списку найбагатших людей Таїланду.

У 2010 році він купив футбольний клуб "Лестер Сіті".

"Українська правда" в Threads

Теми: аваріякатастрофиВелика Британія
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