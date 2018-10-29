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Владелец футбольного клуба "Лестер Сити" погиб в аварии вертолета

Понедельник, 29 октября 2018, 08:39

Владелец английского футбольного клуба "Лестер Сити" Вишай Шривадданапрабха и еще четыре человека погибли при крушении вертолета у стадиона в британском Лестере.

Это подтвердили уже клуб и полиция, передает DW.

Вертолет разбился вечером 27 октября после взлета с вертолетной стоянки на стадионе "Кинг Пауэр". Он вылетел после матча английской футбольной премьер-лиги между "Лестер Сити" и "Вест Хэм Юнайтед" – и разбился на стоянке возле стадиона.

По информации BBC, у вертолета отказал хвостовой винт, в результате чего он начал вращаться вокруг своей оси и упал.

Вишай Шривадданапрабха был среди погибших.

"Никто из пяти человек, находившихся на борту, не выжил", – говорится в заявлении футбольного клуба "Лестер Сити".

Вишай Шривадданапрабха
Вишай Шривадданапрабха

Полиция графства Лестершир подтвердила гибель пяти человек в аварии.

По ее данным, погибли Шривадданапрабха, два члена его персонала - Нусара Сукнамаи и Кавепорн Пунпар, пилот вертолета Эрик Сваффер, а также пассажирка Изабелла Роза Лечович.

Формально идентификация тел еще не состоялась.

Продолжается расследование этого трагического инцидента.

Вишай Шривадданапрабха является основателем сети магазинов беспошлинной торговли King Power Duty Free. По версии журнала Forbes, он занимал девятое место в списке самых богатых людей Таиланда.

В 2010 году он купил футбольный клуб "Лестер Сити".

"Украинская правда" в Threads

Темы: авариякатастрофыВеликобритания
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