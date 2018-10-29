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Гройсман обіцяє почати монетизацію субсидій із 1 січня

Понеділок, 29 жовтня 2018, 09:35
Гройсман обіцяє почати монетизацію субсидій із 1 січня

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман планує розпочати монетизацію субсидій із початком 2019 року.

В інтерв’ю "Укрінформу" він сказав, що уряд планує провести монетизацію субсидій у декілька етапів.

"Розпочинаємо 1 січня. Це дуже серйозний процес, який відбуватиметься уперше", – сказав прем’єр.

"Частині – а це 1 мільйон 300 тисяч домогосподарств – ми вже виплачуємо зекономлені кошти. У середньому вийшло по 600-700 гривень кожному господарству", – зазначив він.

"Наступний етап – переведення усіх на особові рахунки. Саме туди будемо направляти доплату держави за сплату житлово-комунальних послуг, а уже звідти кошти мають потрапляти до теплопостачальників та інших надавачів комунальних послуг", – повідомив Гройсман.

Він сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести 100%-ву монетизацію.

"Ми вже створили реєстр субсидій і рухаємося далі", – додав прем’єр.

Теми: субсидіїгрошіГройсманКабінет міністрів
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