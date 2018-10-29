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Гройсман обещает начать монетизацию субсидий с 1 января

Понедельник, 29 октября 2018, 09:35
Гройсман обещает начать монетизацию субсидий с 1 января

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует начать монетизацию субсидий с началом 2019 года.

В интервью "Укринформу" он сказал, что правительство планирует провести монетизацию субсидий в несколько этапов.

"Начинаем 1 января. Это очень серьезный процесс, который будет проходить впервые", – сказал премьер.

"Части – а это 1 миллион 300 тысяч домохозяйств – мы уже выплачиваем сэкономленные средства. В среднем получилось по 600-700 гривен каждому хозяйству", – отметил он.

"Следующий этап – перевод всех на лицевые счета. Именно туда будем направлять доплату государства за оплату жилищно-коммунальных услуг, а уже оттуда средства должны попадать к теплоснабженцам и другим поставщикам коммунальных услуг", – сообщил Гройсман.

Он надеется до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

"Мы уже создали реестр субсидий и двигаемся дальше", – добавил премьер.

Темы: субсидииденьгиГройсманКабинет министров
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