Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українського моряка врятували з піратського полону

Понеділок, 29 жовтня 2018, 09:37

Український моряк член екіпажу швейцарського торгівельного судна MV Glarus, який захопили пірати біля узбережжя Нігерії, у вівторок  повернеться в Україну.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив 29 жовтня у Twitter.

"Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - написав міністр.

Як повідомлялося, 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.

Після нападу судно перебувало на стоянці в районі міста Порт Харкорт. Серед членів команди на судні перебував український моряк, та ще два громадяни України, яким вдалося сховатися від злочинців.

Як повідомляє Reuters з посиланням на компанію-оператора судна Massoel Shipping, корабель вийшов із нігерійського порту Лагос із партією зерна. Напад стався в 45 милях на південний захід від острова Бонні.

Піратам вдалося захопити 12 з 19 членів екіпажу судна MV Glarus.

У компанії Massoel Shipping заявили, що співпрацюють із владою Нігерії для швидкого та безпечного звільнення моряків.

Українська правда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів:
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: