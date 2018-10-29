Українського моряка врятували з піратського полону

Український моряк член екіпажу швейцарського торгівельного судна MV Glarus, який захопили пірати біля узбережжя Нігерії, у вівторок повернеться в Україну.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив 29 жовтня у Twitter.

"Один із 12 членів екіпажу українець Валерій Зубицький вже завтра має повернутися додому в Одесу", - написав міністр.

Як повідомлялося, 22 вересня біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського торговельного судна MV Glarus, включаючи моряків з України, Філіппін, Словенії, Румунії, Хорватії та Боснії.

Після нападу судно перебувало на стоянці в районі міста Порт Харкорт. Серед членів команди на судні перебував український моряк, та ще два громадяни України, яким вдалося сховатися від злочинців.

Як повідомляє Reuters з посиланням на компанію-оператора судна Massoel Shipping, корабель вийшов із нігерійського порту Лагос із партією зерна. Напад стався в 45 милях на південний захід від острова Бонні.

Піратам вдалося захопити 12 з 19 членів екіпажу судна MV Glarus.

У компанії Massoel Shipping заявили, що співпрацюють із владою Нігерії для швидкого та безпечного звільнення моряків.