Украинского моряка освободили из пиратского плена

Украинский моряк член экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, который захватили пираты у побережья Нигерии, во вторник вернется в Украину.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил 29 октября во Twitter.

"Один из 12 членов экипажа украинец Валерий Зубицкий уже завтра доложен вернуться домой в Одессу", - написал министр.

Как сообщалось, 22 сентября у побережья Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus, включая моряков из Украины, Филиппин, Словении, Румынии, Хорватии и Боснии.

После нападения судно находилось на стоянке в районе города Порт-Харкорт. Среди членов команды на судне находился украинский моряк и еще два гражданина Украины, которым удалось скрыться от преступников.

Как сообщает Reuters со ссылкой на компанию-оператора судна Massoel Shipping, корабль вышел из нигерийского порта Лагос с партией зерна. Нападение произошло в 45 милях к юго-западу от острова Бонне.

Пиратам удалось захватить 12 из 19 членов экипажа судна MV Glarus.

В компании Massoel Shipping заявили, что сотрудничают с властями Нигерии для быстрого и безопасного освобождения моряков.