Гриценко визначився з керівником штабу і гаслом

Кандидат у президенти лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко визначився з керівником свого виборчого штабу і гаслом.

Про це йдеться у статті "Української правди".

"З середини жовтня виконувачем обов’язків керівника штабу призначено екс-нардепа Олега Канівця", - йдеться в статті.

Колись Канівець був головою фракції "Наша Україна" Львівської облради, згодом очолював фракцію "Батьківщина". У 2012 році виграв вибори до Верховної Ради на мажоритарному окрузі у Львівській області і того ж року став членом партії Гриценка.

Відзначається, що наразі Канівець намагається структурувати роботу по регіонах, адже з листопада починається перший етап зовнішньої реклами по всій країні.

"Борди Гриценка будуть виконані в синьо-жовтих тонах зі слоганом: "Чесних більше"", - йдеться в статті.

Повідомляється, що технолог виборчої кампанії лідера "Громадянської позиції" Віктор Котигоренко робитиме акцент на чесності та безкомпромісності свого клієнта.

Детальніше про те, як насправді команди Гриценка та Андрія Садового готуються до президентських виборів, читайте у статті УП.