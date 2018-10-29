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Гриценко определился с руководителем штаба и слоганом

Понедельник, 29 октября 2018, 10:18
Гриценко определился с руководителем штаба и слоганом

Кандидат в президенты лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко определился с руководителем своего избирательного штаба и слоганом.

Об этом говорится в статье "Украинской правды".

"С середины октября исполняющим обязанности руководителя штаба назначен экс-нардеп Олег Канивец", - говорится в статье.

Когда-то Канивец был председателем фракции "Наша Украина" Львовского облсовета, впоследствии возглавлял фракцию "Батькивщина". В 2012 году выиграл выборы в Верховную Раду на мажоритарном округе в Львовской области и в том же году стал членом партии Гриценко.

Отмечается, что сейчас Канивец пытается структурировать работу по регионам, ведь с ноября начинается первый этап наружной рекламы по всей стране.

"Борды Гриценко будут выполнены в сине-желтых тонах со слоганом: "Честных больше"", - говорится в статье.

Сообщается, что технолог избирательной кампании лидера "Гражданской позиции" Виктор Котигоренко будет делать акцент на честности и бескомпромиссности своего клиента.

Подробнее о том, как на самом деле команды Гриценко и Андрея Садового готовятся к президентским выборам, читайте в статье УП.

Украинская правда 
Темы: Гриценковиборы
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