За 5 років ми можемо вийти на сильну економіку – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за пару років Україна може зменшити боргове навантаження до 50% внутрішньо-валового продукту, а за 5-річку – мати сильну економіку.

"Ми уже починаємо зменшувати, а не нарощувати наші борги", – заявив він в інтерв’ю "Укрінформу", коментуючи останні домовленості з Міжнародним валютним фондом.

"Нещодавно прийняли стратегію управління нашим борговим навантаженням, яка передбачає його зменшення уже до 2020 року до рівня менше 50% ВВП", – додав прем’єр.

"Загалом, переконаний, за п’ять років ми можемо вийти на сильну економіку. Я бачу, як це може відбутися, і розумію, що треба для цього робити" – сказав Гройсман, але додав, що уряду важлива підтримка президента й парламенту для економічного зростання.

Попри президентські й парламентські вибори 2019 року, прем’єр сподівається на інвестиції в різних сферах.

Проект бюджету на наступний рік, за його твердженням, є "збалансованим і бездефіцитним".

"Наш бюджет – 1 трильйон 200 мільярдів гривень. Додаткових пропозицій надійшло в бюджетний комітет на 2 трильйони 200 мільярдів. Тобто, ще майже на два бюджети. Туди записують все, хто що хоче, хто що надумав, кому що наснилося. Я можу погодитися тільки на одне – на реалістичний бюджет. Нереалістичний призведе до нових криз", – сказав Гройсман.

За його словами, курс гривні до долара у 29,4 – абсолютно реальний: "Саме тому його і закладено в проект бюджету. А цього року він навіть був нижчий прогнозованого".

Що ж до заробітків, то ідеї підвищити мінімальну зарплату з 1 січня до 5500 грн замість 4170 грн Гройсман пояснює політичними цілями.

"Якщо ж говорити практично, то маємо цього року домогтися, щоб середня зарплата по Україні досягла не менше 10 тисяч гривень. І, думаю, до кінця року ми вийдемо на цей показник", – заявив прем'єр.

За його словами, важливо забезпечувати "секторальне збільшення заробітної плати".

"Зміни вже відчули на собі медики. Десятки тисяч лікарів на первинній ланці, яка реформується, вже починають отримувати нову заробітну плату. Йдеться не про 5-7 тисяч, а про 12-18 тисяч гривень. Дуже важливо також, щоб у приватному секторі заробітна плата зростала. Так і рухатимемось", – пообіцяв Гройсман.