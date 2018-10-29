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Через 5 лет мы можем выйти на сильную экономику – Гройсман

Понедельник, 29 октября 2018, 10:51

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что за пару лет Украина может уменьшить долговую нагрузку до 50% внутренне валового продукта, а после 5-летки – иметь сильную экономику.

"Мы уже начинаем уменьшать, а не увеличивать наши долги", – заявил он в интервью "Укринформу". комментируя последние договоренности с Международным валютным фондом.

"Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает ее уменьшение уже к 2020 году до уровня менее 50% ВВП", – добавил премьер.

"В целом, убежден, через пять лет мы можем выйти на сильную экономику. Я вижу, как это может произойти, и понимаю, что надо для этого делать", – сказал Гройсман, но добавил, что правительству важна поддержка президента и парламента для экономического роста.

Несмотря на президентские и парламентские выборы 2019 года, премьер надеется на инвестиции в различных сферах.

Проект бюджета на следующий год, по его утверждению, является "сбалансированным и бездефицитным".

"Наш бюджет – 1 триллион 200 миллиардов гривен. Дополнительных предложений поступило в бюджетный комитет на 2 триллиона 200 миллиардов. То есть еще почти на два бюджета. Туда записывают все, кто что хочет, кто что придумал, кому что приснилось. Я могу согласиться только на одно – на реалистичный бюджет. Нереалистичный приведет к новым кризисам", – сказал Гройсман.

По его словам, курс гривны к доллару в 29,4 – абсолютно реальный: "Именно поэтому его и заложено в проект бюджета. А в этом году он даже был ниже прогнозируемого".

Что касается заработков, то идеи повысить минимальную зарплату с 1 января до 5500 грн вместо 4170 грн Гройсман объясняет политическими целями.

"Если же говорить практически, то должны в этом году добиться, чтобы средняя зарплата по Украине достигла не менее 10 тысяч гривен. И, думаю, до конца года мы выйдем на этот показатель", – заявил премьер.

По его словам, важно обеспечивать "секторальное увеличение заработной платы".

"Изменения уже ощутили на себе медики. Десятки тысяч врачей на первичном звене, которое реформируется, уже начинают получать новую заработную плату. Речь идет не о 5-7 тысячах, а о 12-18 тысячах гривен. Очень важно также, чтобы в частном секторе заработная плата росла. Так и будем двигаться", – пообещал Гройсман.

Темы: экономиказарплатыГройсман
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