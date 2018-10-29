РФ погрожує побудувати на кордоні "оборонні ешелони", якщо Україна вступить у НАТО

Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін заявив, що можливий вступ України і Грузії в НАТО стане військовою та економічною проблемою для Росії і змусить її будувати оборонний пояс поблизу Сочі.

Про це він сказав в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, для Росії це буде колосальна військова і економічна проблема і доведеться витрачати колосальні ресурси на те, щоб запобігти можливим діям ймовірного противника.

"Нам доведеться вибудовувати оборонний пояс поблизу нашої нинішньої третьої столиці - Сочі", - заявив він.

При цьому представник російського МЗС додав, що це неминуче.

Відзначається, що, за словами Келіна, при такому сценарії Росії "доведеться вибудовувати на кордоні з Україною оборонні ешелони".

"І переводити вістря наших оборонних побудов на Південь щодо України", - додав він

Представник МЗС РФ уточнив, що "зараз ситуація не диктує" того, що вступ України і Грузії в НАТО може статися найближчим часом.

"Але якщо відносини будуть запущені, якщо наші західні - партнерами вже і не назвеш - підуть по шляху нагнітання подальшої конфронтації, звичайно, це може статися без сумніву. І нам доведеться до цього дуже серйозно готуватися", - заявив Келін.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва буде пропорційно реагувати на агресивні кроки НАТО, що представляють пряму загрозу для Росії.

Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс визнає прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації.

Читайте також: Новий статус України в НАТО: завдання, що стало реальною