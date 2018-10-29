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РФ грозит выстроить на границе "оборонительные эшелоны", если Украина вступит в НАТО

Понедельник, 29 октября 2018, 11:30

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России и вынудит ее строить оборонительный пояс близ Сочи.

Об этом он сказал в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, для России это будет колоссальная военная и экономическая проблема и придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника.

"Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - заявил он.

При этом представитель российского МИДа добавил, что это неизбежно.

Отмечается, что, по словам Келина, при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны".

"И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - добавил он

Представитель МИД РФ уточнил, что "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время.

"Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил Келин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет соразмерно реагировать на агрессивные шаги НАТО, представляющие прямую угрозу для России.

Как сообщалось, Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

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Украинская правда
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