Справа мера Ужгорода за підозрою в розтраті пішла до суду

Прокуратура Закарпатської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно міського голови Ужгорода Богдана Андріїва, підозрюваного у розтраті майна та зловживанні службовим становищем.

Про це інформує 29 жовтня прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Досудове розслідування встановило, що внаслідок протиправних дій мера Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, було перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення.

Так, для перерахування підрядній організації грошових коштів Андріїв підписав та завірив печаткою Ужгородської міської ради акти виконаних робіт, до яких підрядником внесені неправдиві відомості із завищенням їх вартості. Тобто, фактично ці кошти розтрачено, зазначають правоохоронці.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 КК України (співучасть за попередньою змовою у службовому підробленні документів).

Як повідомлялося, у вересні Ужгородський міськрайонний суд не задовільнив клопотання прокуратури Закарпатської області та залишив мера Ужгорода Богдана Андріїва на посаді.

Обласна прокуратура просила відсторонити Андріїва від посадових обов’язків на час розслідування справи про зловживання коштами під час реконструкції архітектурно-історичної пам’ятки "Совине гніздо".

Однак суд не підтримав прокурора у твердженні, що підозрюваний, перебуваючи на посаді "може знищити докази кримінального правопорушення та здійснити незаконний вплив на свідків злочину".