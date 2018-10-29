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Дело мэра Ужгорода по подозрению в растрате ушло в суд

Понедельник, 29 октября 2018, 12:28

Прокуратура Закарпатской области направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении городского председателя Ужгорода Богдана Андриива, подозреваемого в растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщает 29 октября пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Досудебное расследование установило, что в результате противоправных действий мэра Ужгорода из местного бюджета незаконно, в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, было перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения.

Так, для перечисления подрядной организации денежных средств Андриив подписал и заверил печатью Ужгородского городского совета акты выполненных работ, в которых подрядчиком внесены ложные сведения с завышением их стоимости. То есть, фактически эти средства растрачены, отмечают правоохранители.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств, совершенная путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 - ч.2 ст. 366 УК Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).

Как сообщалось, в сентябре Ужгородский горрайонный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры Закарпатской области и оставил мэра Ужгорода Богдана Андриива в должности.

Областная прокуратура просила отстранить Андриива от должностных обязанностей на время расследования дела о злоупотреблениях средствами во время реконструкции архитектурно-исторического памятника "Совиное гнездо".

Однако суд не поддержал прокурора в утверждении, что подозреваемый, находясь на должности "может уничтожить доказательства уголовного преступления и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления".

Украинская правда
Темы: Закарпатьекоррупцияпрокуратура
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