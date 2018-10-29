Росіяни стали більше ненавидіти українців – РосЗМІ
У Росії виросли антиукраїнські і антиіммігрантські настрої, а загальне ядро ксенофобів становить 8-15% дорослого населення.
Про це стверджує глава "Левада-центру" Лев Гудков, пише російський "Інтерфакс".
За його словами, в Росії антикавказькі установки поступилися місцем антициганським і антиіммігрантським настроям. Особливо це стосується гастарбайтерів з Середньої Азії, расистських установок до китайців і чорношкірих, і помірних античеченських настроїв.
Також Гудков заявив, що в РФ виросли антиукраїнські настрої.
Він пояснив, що в цілому, після розпаду СРСР, рівень масової ксенофобії в РФ істотно піднявся.
"Останній сплеск етнонаціональної напруженості припадає на 2013 рік", - сказав Гудков і додав, що причиною цього стала "конфронтація" з Європою. Іншою причиною він назвав війну на сході України, викликану російською агресією і втручанням.
Глава "Левада-центру" також заявив, що в цілому в РФ антисемітські настрої залишаються на колишньому "низькому" рівні.
"Ядро ксенофобів становить від 8 до 15 відсотків дорослого населення, збільшуючись до 20 відсотків в моменти гострих соціальних криз", - додав він.
За його словами, також в РФ є 20-30 відсотків населення, які поділяють расистські гасла. Такі громадяни, за словами Гудкова, готові схвалити репресивні заходи щодо мігрантів або осіб інших національностей з боку держави.
Ситуацію в Росії він охарактеризував як "латентну агресивність, яка може стати відкритою агресією, якщо буде забезпечена національна мобілізація".
У жовтні повідомлялося, що з лютого кількість позитивно налаштованих до Росії українців збільшилася з 45% до 48%, а за рік - з 37% до 48%.