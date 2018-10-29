Россияне стали больше ненавидеть украинцев – РосСМИ

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Понедельник, 29 октября 2018, 15:15

В России выросли антиукраинские и антииммигрантские настроения, а общее ядро ксенофобов составляет 8-15% взрослого населения.

Об этом утверждает глава "Левада-центра" Лев Гудков, пишет российский "Интерфакс".

По его словам, в России антикавказские установки уступили место антицыганским и антииммигрантским настроениям. В особенности по отношению к гастарбайтерам из Средней Азии, расистским установкам по отношению к китайцам и чернокожим и умеренно выраженным античеченским настроениям.

Также Гудков заявил, что в РФ выросли антиукраинские настроения.

В целом, после распада СССР, уровень массовой ксенофобии в РФ существенно поднялся.

"Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год", - сказал Гудков и добавил, что причиной этого стала "конфронтация" с Европой. Другой причиной он назвал войну на востоке Украины, вызванную российской агрессией и вмешательством.

Глава "Левада-центра" также заявил, что в целом  в РФ антисемитские настроения остаются на прежнем "низком" уровне.

"Ядро ксенофобов составляет от 8 до 15 процентов взрослого населения, увеличиваясь до 20 процентов в моменты острых социальных кризисов", - добавил он.

По его словам, также в РФ есть 20-30 процентов населения, которые разделяют расистские лозунги. Такие граждане, по словам Гудкова, готовы одобрить репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей со стороны государства.

Ситуацию в России Гудков охарактеризовал как "латентную агрессивность, которая может выразиться в открытую агрессию, если будет обеспечена национальная мобилизация".

В октябре сообщалось, что с февраля количество положительно настроенных к России украинцев увеличилась с 45% до 48%, а за год - с 37% до 48%.

Украинская правда
Темы: Росcия Украина опрос ксенофобия
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