Вакарчук заявив, що заради змін у країні готовий пожертвувати творчістю

Музикант Святослав Вакарчук заявив, що не може стояти осторонь і якщо знадобиться обмежити себе у творчості заради того, щоб з усіма змінювати країну, то готовий це зробити.

Про це він розповів 29 жовтня, у Харкові на зустрічі-дискусії зі студентами, повідомляє кореспондент "Української правди".

Зазначається, що так Вакарчук прокоментував тезу, що у багатьох українців він наразі асоціюється з політичним діячем, аніж з музикантом.



"Я би дуже хотів, був би щасливий, якби на запит мого імені виходила тільки музика, тільки пісні, нові відео в YouTube, концертні записи. Але я так не можу", - сказав він.



"Я не впевнений, що я самотужки зможу щось змінити. Більше того, я впевнений, що самотужки не зможу щось змінити. Я думаю, що тільки разом ми зможемо щось зробити", - додав Вакарчук.

Музикант наголосив, що своїми сильними сторонами вважає вміння надихнути людей, об’єднати якоюсь ідею.

"Я роблю це на сцені, будучи музикантом та громадським діячем", - заявив він.



"Чи станеться так, що я колись буду робити це на сцені чи в інших місцях, будучи політиком? Питання відкрите. Але стояти осторонь я точно не можу. Якщо потрібно буде принести в жертву творчість, обмежити себе в творчості, заради того, щоб змінювати країну разом з усіма, я готовий принести таку жертву", - сказав Вакарчук.

Раніше музикант Святослав Вакарчук заявив, що посада президента його не цікавить.

Раніше лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук ухилявся від відповіді на пряме питання, чи збирається балотуватися в президенти.

"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - казав він.

Наприкінці вересня Вакарчук опинився серед лідерів імовірних кандидатів у президенти.

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