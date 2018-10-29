Вакарчук заявил, что ради перемен в стране готов пожертвовать творчеством

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не может стоять в стороне и если понадобится ограничить себя в творчестве ради того, чтобы со всеми менять страну, то готов это сделать.

Об этом он рассказал 29 октября, в Харькове на встрече-дискуссии со студентами, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Отмечается, что так Вакарчук прокомментировал тезис, что во многих украинцев он больше ассоциируется с политическим деятелем, чем с музыкантом.

"Я бы очень хотел, был бы счастлив, если бы на запрос моего имени выходила только музыка, только песни, новые видео в YouTube, концертные записи. Но я так не могу", - сказал он.

"Я не уверен, что я самостоятельно смогу что-то изменить. Более того, я уверен, что самостоятельно не смогу что-то изменить. Я думаю, что только вместе мы сможем что-то сделать", - добавил Вакарчук.

Музыкант отметил, что своими сильными сторонами считает умение вдохновить людей, объединить какой-то идеей.

"Я делаю это на сцене, будучи музыкантом и общественным деятелем", - заявил он.

"Случится так, что я когда буду делать это на сцене или в других местах, будучи политиком? Вопрос открытый. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву", - сказал Вакарчук.

Ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонялся от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - говорил он.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

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