Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук заявил, что ради перемен в стране готов пожертвовать творчеством

Понедельник, 29 октября 2018, 14:34

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что не может стоять в стороне и если понадобится ограничить себя в творчестве ради того, чтобы со всеми менять страну, то готов это сделать.

Об этом он рассказал 29 октября, в Харькове на встрече-дискуссии со студентами, сообщает корреспондент "Украинской правды".

Отмечается, что так Вакарчук прокомментировал тезис, что во многих украинцев он больше ассоциируется с политическим деятелем, чем с музыкантом.

"Я бы очень хотел, был бы счастлив, если бы на запрос моего имени выходила только музыка, только песни, новые видео в YouTube, концертные записи. Но я так не могу", - сказал он.

"Я не уверен, что я самостоятельно смогу что-то изменить. Более того, я уверен, что самостоятельно не смогу что-то изменить. Я думаю, что только вместе мы сможем что-то сделать", - добавил Вакарчук.

Музыкант отметил, что своими сильными сторонами считает умение вдохновить людей, объединить какой-то идеей.

"Я делаю это на сцене, будучи музыкантом и общественным деятелем", - заявил он.

"Случится так, что я когда буду делать это на сцене или в других местах, будучи политиком? Вопрос открытый. Но стоять в стороне я точно не могу. Если нужно будет принести в жертву творчество, ограничить себя в творчестве, ради того, чтобы менять страну вместе со всеми, я готов принести такую ​​жертву", - сказал Вакарчук.

Ранее музыкант Святослав Вакарчук заявил, что должность президента его не интересует.

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонялся от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - говорил он.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

Читайте также:

Новые лидеры: Стоит ли надеяться на Вакарчука?

Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать

Кому здесь тюрьма, кому – Дольче Вита. Статья Святослава Вакарчука

Дмитрий Кузубов, для УП
Темы: Вакарчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
10:47
Курс валют на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро
Все новости...
Реклама: