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Нападника на Чорновол спробують покарати ще жорсткіше

Понеділок, 29 жовтня 2018, 14:38

Сторона обвинувачення не задоволена вироком для Ігоря Корнілова, якому суд дав 5 років тюрми за побиття у 2013 році тоді журналістки, а нині нардепа Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, досудове слідство та прокурор кваліфікують дії Корнілова як "закінчений замах на умисне вбивство потерпілої, з корисливих мотивів, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб", однак суд виніс свій вирок із м'якшим формулюванням – за умисне спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості групою осіб на замовлення, а також за залишення потерпілої в небезпеці.

"У зв’язку з чим, на даний час прокурором опрацьовується питання щодо апеляційного оскарження вироку суду", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 25 жовтня Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі Ігоря Корнілова, якого звинувачують у нападі на Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.

У ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.

Українська правда

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Теми: Чорновол Тетянасуднападв'язниця
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