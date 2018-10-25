Нападника на Чорновол засудили до 5 років в'язниці

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Четвер, 25 жовтня 2018, 17:28

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 5 років позбавлення волі Ігоря Корнілова, якого звинувачують у нападі на нардепа Тетяну Чорновол у грудні 2013 року.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили у суді.

Там додали, що вирок був оголошений 25 жовтня.

Адвокат обвинуваченого Валерій Буняк розповів, що ймовірно захист буде його оскаржувати, оскільки стоїть на позиції невинуватості свого підзахисного.

"Наша позиція заключається у тому, що Ігор Миколайович не причетний до цього злочину, тож логічно, що ми будемо оскаржувати цей вирок", - сказав Буняк.

Він додав, що буде узгоджувати цю позицію з Корніловим.

За словами захисника, його підзахисного засудили до максимального терміну, і під час врахування строку ув'язнення буде враховуватися той факт, що він перебував під вартою з 21 липня 2017 року.

У січні у Генпрокуратурі повідомили, що завершено досудове розслідування та направлено обвинувальний акт стосовно одного з підозрюваних, що обвинувачується у вчиненні замаху на умисне вбивство нардепа Тетяни Чорновол.

Також в ГПУ додали, що загалом за вказаним фактом повідомлено підозри 5 особам: стосовно 2 обвинувальні акти направлено до суду та цих осіб засуджено до позбавлення волі, 1 особа перебуває у розшуку, 1 підозрюваний помер.

Як повідомлялося, у ніч на 25 грудня 2013 року на журналістку та громадську активістку, а нині народного депутата Тетяну Чорновол було скоєно напад на трасі Бориспіль-Київ.

Яна Міланова, УП
Теми: Чорновол суд
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