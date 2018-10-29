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Напавшего на Чорновол попытаются наказать еще строже

Понедельник, 29 октября 2018, 14:38

Сторона обвинения не удовлетворена приговором для Игоря Корнилова, которому суд дал 5 лет тюрьмы за избиение в 2013 году тогда журналистки, а ныне нардепа Татьяны Черновол.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, следствие и прокурор квалифицируют действия Корнилова как "законченное покушение на умышленное убийство потерпевшей, из корыстных побуждений, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц", однако суд вынес свой приговор с более мягкой формулировкой - за умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести группой лиц по заказу, а также за оставление потерпевшей в опасности.

"В связи с чем в настоящее время прокурором прорабатывается вопрос об апелляционном обжаловании приговора суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 октября Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 5 годам лишения свободы Игоря Корнилова, которого обвиняют в нападении на Татьяну Чорновил в декабре 2013 года.

В ночь на 25 декабря 2013 года на журналистку и общественную активистку, а ныне народного депутата Татьяну Черновол было совершено нападение на трассе Борисполь-Киев.

Украинская правда

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Темы: Черновол Татьянасуднападениетюрьма
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