Тренера "Зорі" покарали за ДТП

Ленінський райсуд Запоріжжя оштрафував головного тренера луганського футбольного клуба "Зоря" Юрія Вернидуба на 340 гривень за порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться в рішенні суду від 25 вересня.

Відзначається, що 3 вересня о 10:40 на вулиці Гребельній у Запоріжжі Вернидуб, керуючи авто, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим автомобілем, який зупинився попереду.

"Своїми діями ОСОБА_1 порушив вимоги п. 12.1, 13.1 ПДР, за що передбачена відповідальність за ст.124 КУпАП. Вказане правопорушення зафіксоване в протоколі про адміністративне правопорушення", - йдеться в рішенні суду.

Повідомляється, що Вернидуб у судове засідання не з'явився, але провину визнав і надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Також суд стягнув з тренера "Зорі" 352 гривні 40 копійок судового збору.

6 жовтня постанова вступила в дію.

Раніше повідомлялося, що тренер футбольного клубу "Зоря" Юрій Вернидуб на автомобілі Volkswagen потрапив у ДТП у Запоріжжі, і у нього забрали права.