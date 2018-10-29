Тренера "Зари" наказали за ДТП

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Понедельник, 29 октября 2018, 16:18

Ленинский райсуд Запорожья оштрафовал главного тренера луганского футбольного клуба "Заря" Юрия Вернидуба на 340 гривен за нарушение правил дорожного движения.

Об этом говорится в решении суда от 25 сентября.

Отмечается, что 3 сентября в 10:40 на улице Гребельной в Запорожье Вернидуб, управляя авто, не выбрал безопасную скорость движения, не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с другим автомобилем, который остановился впереди.

"Своими действиями ОСОБА_1 нарушил требования п. 12.1, 13.1 ПДД, за что предусмотрена ответственность по ст.124 КУоАП. Указанное правонарушение зафиксировано в протоколе об административном правонарушении", - говорится в решении суда.

Сообщается, что Вернидуб в судебное заседание не явился, но вину признал и предоставил суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Также суд взыскал с тренера "Зари" 352 гривны 40 копеек судебного сбора.

6 октября постановление вступило в силу.

Ранее сообщалось, что тренер футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в ДТП в Запорожье, и у него забрали права.

Украинская правда 
Темы: ДТП Запорожье футбол суд
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