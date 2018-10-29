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Поліція мовчить про слідство проти звільненого з Росії Костенка

Понеділок, 29 жовтня 2018, 16:49

Українське слідство про нібито незаконне зберігання зброї звільненим з російської в’язниці Олександром Костенком відмовляється повідомляти про хід справи.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит "Української правди".

"Слідчий у даному кримінальному провадженні відмовляється від дачі будь-якого коментаря та надання будь-яких даних, які мають значення для справи, оскільки це може вплинути на хід досудового розслідування", – пояснили у відомстві.

Водночас, Святошинський відділ поліції стверджує, що розслідування про незаконне поводження зі зброєю та вчинення злочину групою осіб "організоване на належному рівні".

"Вживаються вичерпні заходи щодо всебічного, повного, об’єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення", – кажуть правоохоронці.

Таким чином, у поліції не відповіли на більшість питань, поставлених "Українською правдою".

У запиті йшлося, зокрема, про те, на якому етапі перебуває слідство, чи оголошена Костенку підозра та за якими статтями, чи був він допитаний.

15 травня 2015 року підконтрольний Кремлю суд у Криму дав Костенку 4 роки й 2 місяці, пізніше покарання зменшили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року в ході "масових заворушень" в Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу "Беркут". Активіст начебто кинув камінь у бійця "Беркуту".

Також силовики стверджували, що він без дозволу, незаконно зберігав удома нарізну зброю. Костенко не визнав звинувачень.

3 серпня Олександр Костенко вийшов на свободу.

У Україні у 2014 – 2015 роках Костенко проходив у справі про незаконне зберігання зброї разом із іншим кримчанином Станіславом Красновим.

Після звільнення Костенка з російської в’язниці українські правоохоронці заявили, що слідство по ньому триватиме.

Костенка та Краснова затримали у травні 2014 року зі зброєю. СБУ називала їх тоді "диверсантами" та "учасниками терористичної групи".

У судових рішеннях йдеться, що Костенко не з'являвся до суду, слідство не могло встановити його місце перебування. Костенка викликали до суду, його дозволяли арештували також в той час, коли він вже був засуджений Росією.

Наразі у матеріалах справи Костенко вже не фігурує.

Справи стосовно Краснова слухаються в кількох судах Київщини. Його обвинувачують у зберіганні зброї та державній зраді.

Соня Лукашова, для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримполіція
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