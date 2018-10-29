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Полиция молчит о следствии против освобожденного из России Костенко

Понедельник, 29 октября 2018, 16:49

Украинское следствие о якобы незаконном хранении оружия освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко отказывается сообщать о ходе дела.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос "Украинской правды".

"Следователь в данном уголовном производстве отказывается от дачи каких-либо комментариев и предоставления любых данных, имеющих значение для дела, так как это может повлиять на ход досудебного расследования", – объяснили в ведомстве.

В то же время, Святошинский отдел полиции утверждает, что расследование о незаконном обращении с оружием и совершении преступления группой лиц "организовано на должном уровне".

"Принимаются исчерпывающие меры по всестороннему, полному, объективному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств совершенного уголовного преступления", – говорят правоохранители.

Таким образом, в полиции не ответили на большинство вопросов, поставленных "Украинской правдой".

В запросе говорилось, в частности, о том, на каком этапе находится следствие, объявлено ли Костенко подозрение и по каким статьям, был ли он допрошен.

15 мая 2015 подконтрольный Кремлю суд дал Костенко 4 года и 2 месяца, позже наказание уменьшили до 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

По версии российского следствия, 18 февраля 2014 года в ходе "массовых беспорядков" в Киеве Костенко причинил телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут". Активист якобы бросил камень в бойца "Беркута".

Также силовики утверждали, что он без разрешения, незаконно хранил дома нарезное оружие. Костенко не признал обвинений.

3 августа осужденный в аннексированном Россией Крыму Александра Костенко выпустили на свободу.

В Украине в 2014 – 2015 годах Костенко проходил по делу о незаконном хранении оружия вместе с другим крымчанином Станиславом Красновым.

После освобождения Костенко из российской тюрьмы украинские правоохранители заявили, что следствие по нему будет продолжаться.

Костенко и Краснова задержали в мае 2014 года с оружием. СБУ называла их тогда "диверсантами" и "участниками террористической группы".

В судебных решениях говорится, что Костенко не являлся в суд, следствие не могло установить его место пребывания. Костенко вызвали в суд, его разрешали арестовать также в то время, когда он уже был осужден Россией.

Сейчас в материалах дела Костенко уже не фигурирует.

Дела в отношении Краснова слушаются в нескольких судах Киевской области. Его обвиняют в хранении оружия и государственной измене.

Соня Лукашова, для УП
Темы: Крымполиция
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