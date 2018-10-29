ООС: Бойовики били з гранатометів і великокаліберних кулеметів, втрат немає

Упродовж поточної доби бойовики 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"Упродовж поточної доби російсько-окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення ОС. Також зафіксовано один випадок ведення вогню по ділянці місцевості – граната в ході ворожого обстрілу з СПГ впала неподалік Красногорівки", - розповіли у прес-центрі.

Як зазначають військові, противник вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу активність ворога зафіксували поблизу Лебединського, де він здійснив два обстріли позицій українських військ, що обороняються.

Загалом, ворожий вогонь спостерігачі Об’єднаних сил фіксували в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Чермалик, Водяне та Лебединське.

"У ході бойових дій жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових", - додали у прес-центрі.