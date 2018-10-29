ООС: Боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, потерь нет

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Понедельник, 29 октября 2018, 18:16

В течение текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В течение текущих суток российско-оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления ОС. Также зафиксирован один случай ведения огня по участку местности - граната в ходе вражеского обстрела из СПГ упала неподалеку Красногоровки", - рассказали в пресс-центре.

Как отмечают военные, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую активность врага зафиксировали вблизи Лебединского, где он совершил два обстрела позиций обороняющихся украинских войск.

Вражеский огонь наблюдатели Объединенных сил фиксировали в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Красногоровка, Пески, Чермалык, Водяное и Лебединское.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - добавили в пресс-центре.

Украинская правда
Темы: ООС боевые действия Донбасс Вооруженные силы
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