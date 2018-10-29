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Матір, яка втопила двох дітей, відправили в СІЗО

Понеділок, 29 жовтня 2018, 17:44
Матір, яка втопила двох дітей, відправили в СІЗО

Суд в закритому режимі обрав запобіжний захід для Катерини Бабкіної, яку підозрюють у вбивстві двох власних малолітніх дітей, у вигляді арешту без права внесення застави.

Таке рішення прийняв Дарницький районний суд Києва 29 жовтня.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

На початку засідання адвокат Світлана Чопівська клопотала про закрите засідання, хоча сама підозрювана наполягала на відкритому режимі і не підтримувала заяви свого захисника.

Суд підтримав клопотання та попросив видалитися із зали засідання журналістів.

 
Катерина Бабкіна

Прокурор Олександр Суботін зазначив, що в ході досудового розслідування буде встановлено, чи не було у жінки спільників, а також мотиви злочину.

Крім того обвинувачення наполягає на стаціонарному психологічному дослідженні жінки.

За словами прокурора, обвинувачена під час засідання давала "логічні показання".

Жінка працювала вихователькою у дитячому садку.

Адвокат Бабкіної розповіла, що в останні кілька днів обвинуваченій почали надсилати погрози в соцмережах.

 

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

Інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходить на зв'язок.

Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані.

 

У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

Правоохоронці розпочали відпрацювання території навколо озера та виявили у воді біля берега носову хустинку та кілька цукерок, які ймовірно належали зниклим дітям. Зранку наступного дня водолази та співробітники ДСНС продовжили пошуки та виявили тіла втоплених дітей.

Альона Мазуренко, УП
Теми: судпрокуратураКиїввбивстводіти
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