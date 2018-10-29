Матір, яка втопила двох дітей, відправили в СІЗО

Суд в закритому режимі обрав запобіжний захід для Катерини Бабкіної, яку підозрюють у вбивстві двох власних малолітніх дітей, у вигляді арешту без права внесення застави.

Таке рішення прийняв Дарницький районний суд Києва 29 жовтня.

Суд задовольнив клопотання прокуратури і обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 без права внесення застави.

На початку засідання адвокат Світлана Чопівська клопотала про закрите засідання, хоча сама підозрювана наполягала на відкритому режимі і не підтримувала заяви свого захисника.

Суд задовольнив клопотання та попросив видалитися із зали засідання журналістів.

Катерина Бабкіна

Прокурор Олександр Суботін зазначив, що в ході досудового розслідування буде встановлено, чи не було у жінки спільників, а також мотиви злочину.

Крім того обвинувачення наполягає на стаціонарному психологічному дослідженні жінки.

За словами прокурора, обвинувачена під час засідання давала "логічні показання".

Жінка працювала вихователькою у дитячому садку.

За словами її адвоката, в останні кілька днів Бабкіній почали надсилати погрози в соцмережах.

Дії 36-річної жінки кваліфіковано за п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство двох осіб, а також малолітніх дітей).

Інформація про зникнення 5-річного хлопчика та 6-річної дівчинки надійшла ввечері 26 жовтня від їхнього батька. За його словами, колишня дружина зранку пішла з дому разом з їх спільними дітьми та не виходить на зв'язок.

Зниклу жінку за орієнтуванням виявили наступного дня на трасі Київ-Чернігів в неадекватному стані.

У розмові вона повідомила, що втопила дітей в озері Срібний кіл на території Дарницького району столиці та намагалася покінчити із собою.

Правоохоронці розпочали відпрацювання території навколо озера та виявили у воді біля берега носову хустинку та кілька цукерок, які ймовірно належали зниклим дітям. Зранку наступного дня водолази та співробітники ДСНС продовжили пошуки та виявили тіла втоплених дітей.