Мать, утопившую двоих детей, отправили в СИЗО

Суд в закрытом режиме избрал меру пресечения для Екатерины Бабкиной, которую подозревают в убийстве двух своих малолетних детей, в виде ареста без права внесения залога.

Такое решение принял Дарницкий районный суд Киева 29 октября.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал для женщины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без определения размера залога.

В начале заседания адвокат Светлана Чопивская ходатайствовала о закрытом заседании, хотя сама подозреваемая настаивала на открытом режиме и не поддерживала заявления своего защитника.

Суд поддержал ходатайство и попросил удалиться из зала заседания журналистов.

КАТЕРИНА БАБКІНА

Прокурор Александр Субботин отметил, что в ходе досудебного расследования будет установлено, не было ли у женщины сообщников, а также мотивы преступления.

Кроме того обвинение настаивает на стационарном психологическом исследовании женщины.

По словам прокурора, обвиняемая во время заседания давала "логические показания".

Женщина работала воспитательницей в детском саду.

Адвокат Бабкиной рассказала, что в последние несколько дней обвиняемой начали присылать угрозы в соцсетях.

Действия 36-летней женщины квалифицированы по п.п.1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц, малолетних детей).

Информация об исчезновении 5-летнего мальчика и 6-летней девочки поступила вечером 26 октября от отца. По его словам, бывшая жена утром ушла из дома вместе с их общими детьми и не выходит на связь.

Пропавшую женщину по ориентировке обнаружили на следующий день на трассе Киев-Чернигов в неадекватном состоянии. В разговоре она сообщила, что утопила детей в озере Серебряный кол на территории Дарницкого района столицы и пыталась покончить с собой.

Правоохранители начали отработку территории вокруг озера и обнаружили в воде у берега носовой платок и несколько конфет, предположительно принадлежавших пропавшим детям. Утром следующего дня водолазы и сотрудники ГСЧС продолжили поиски и обнаружили тела утопленных детей.