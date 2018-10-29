Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії РФ

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 19:15

В прокуратурі Автономної Республіки Крим запевняють, що масового притягнення до кримінальної відповідальності жителів анексованого Криму, яких призвали в російську армію, не буде.

Про це розповіла прокурор Єлизавета Дзигора, повідомляють "Крим.Реалії".

"Той факт, що громадянин України перебуває на службі в збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – зазначила працівниця прокуратури АРК.

Дзигора наголосила, що кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством.

Раніше у Міжнародний кримінальний суд подали інформаційне повідомлення про факти примусу жителів Криму до служби у збройних силах РФ, що є військовим злочином.

Теми: Крим окупація прокуратура армія Росія
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