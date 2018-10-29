Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура Криму обіцяє не переслідувати кримчан за службу в армії РФ

Понеділок, 29 жовтня 2018, 18:15

В прокуратурі Автономної Республіки Крим запевняють, що масового притягнення до кримінальної відповідальності жителів анексованого Криму, яких призвали в російську армію, не буде.

Про це розповіла прокурор Єлизавета Дзигора, повідомляють "Крим.Реалії".

"Той факт, що громадянин України перебуває на службі в збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – зазначила працівниця прокуратури АРК.

Дзигора наголосила, що кримінальна відповідальність для таких осіб може наставати тільки в тих випадках, коли громадянин вчинив злочин згідно з українським законодавством.

Раніше у Міжнародний кримінальний суд подали інформаційне повідомлення про факти примусу жителів Криму до служби у збройних силах РФ, що є військовим злочином.

Теми: КримокупаціяпрокуратураарміяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США хочуть перемоги України – Байден

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Крим
У Криму є влучання в склад боєприпасів окупантів. Оголосили евакуацію в радіусі 5 км
У ЗСУ відзвітували про знищення нафтобази та складів боєприпасів у Криму
У Криму після удару БПЛА детонує склад боєприпасів, евакуюють людей
Останні новини
03:30
Після ракетного удару на лівому березі Києва горять будинки та автомобілі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів:
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
Усі новини...
Реклама: