Прокуратура Крыма обещает не преследовать крымчан за службу в армии РФ

В прокуратуре Автономной Республики Крым уверяют, что не будет массового привлечения к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, которых призвали в армию РФ.

Об этом рассказала прокурор Елизавета Дзигора, сообщают "Крым.Реалии".

"Тот факт, что гражданин Украины находится на службе в вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила сотрудница прокуратуры АРК.

Дзигора подчеркнула, что уголовная ответственность для таких лиц может наступать только в тех случаях, если гражданин совершил преступление согласно украинского законодательства.

Ранее в Международный уголовный суд подали информационное сообщение о фактах принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных силах РФ, что является военным преступлением.