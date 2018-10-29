В Умані попрощалися з українським пілотом, що загинув у катастрофі Су-27

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Понеділок, 29 жовтня 2018, 19:49

В Умані на Черкащині поховали полковника Івана Петренка, який загинув при падінні літака Су-27 під час навчань "Чисте небо".

Про це у Facebook написав міський голова Умані Олександр Цебрій.

"Умань в жалобі. Уманчани провели в останню путь свого земляка – Івана Миколайовича Петренка, який загинув під час виконання навчально-бойового польоту", - написав мер.

 
 

16 жовтня в районі села Уланів (між населеними пунктами Бердичів та Хмільник Вінницької області) у ході виконання навчально-бойового польоту впав військовий літак Су-27.

Пізніше стало відомо, що рятувальники знайшли тіла двох пілотів. Один загиблий – заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" Іван Петренко, інший – військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США.

Теми: катастрофи авіа
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