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В Умани попрощались с украинским пилотом, который погиб в катастрофе Су-27

Понедельник, 29 октября 2018, 18:49
В Умани попрощались с украинским пилотом, который погиб в катастрофе Су-27

В Умани Черкасской области похоронили полковника Ивана Петренко, который погиб при падении самолета Су-27 во время учений "Чистое небо".

Об этом в Facebook написал мэр Умани Александр Цебрий.

"Умань в трауре. Жители Умани провели в последний путь своего земляка - Ивана Николаевича Петренко, погибшего при исполнении учебно-боевого полета", - написал мэр.

 
 

16 октября в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник Винницкой области) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27.

Позже стало известно, что спасатели нашли тела двух пилотов. Один погибший - заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования "Восток" Иван Петренко, другой - военнослужащий ВВС Национальной гвардии США.

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Темы: катастрофыавиа
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