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Чиновники спустилися в шахту до гірників, які страйкують через зарплатні борги

Понеділок, 29 жовтня 2018, 20:51

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський спустився до гірників шахти ім. Капустіна держпідприємства "Лисичанськвугілля". Гірники страйкують через затримку зарплат.

Про це Лисянський написав у Facebook.

"Між протестувальниками, представниками міністерства та керівництвом підприємства в присутності лідерів профспілки стався діалог. Шахтарі залишилися протестувати. Ситуація залишається дуже напруженою", - розповів Лисянський.

Представник омбудсмена розповів, що спустився в шахту до протестувальників разом із головою НПГУ Михайлом Волинцем, очільником Лисичанського відділення НПГУ Едуардом Всеволодським, директором департаменту Міненерговугілля з видобутку вугілля Олександром Владиченком, в. о. гендиректора ПАТ "Лисичанськвугілля" Валерієм Боярським і директором шахти ім. Капустіна Тимофієм Мірошниковим.

 

Раніше на шахті ім. Капустіна, де через невиплату зарплати страйкують гірники, стався обвал.

Нагадаємо, 19 жовтня на поверхню відмовилися піднятися 33 працівники шахти імені Капустіна - на знак протесту проти заборгованості і некомпетентності керівництва. Підприємство заборгувало їм близько 170 млн гривень.

Серед вимог страйкарів - погасити 4-місячну заборгованість з виплат зарплат та відставка гендиректора "Лисичанськвугілля" Валентина Кисельова, якого шахтарі підозрюють у незаконному збуті продукції об'єднання.

Теми: шахтизарплати
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