Чиновники спустились в шахту к горнякам, которые бастуют из-за долгов по зарплате

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Понедельник, 29 октября 2018, 21:51

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский спустился к горнякам шахты им. Капустина госпредприятия "Лисичанскуголь". Горняки бастуют из-за задержки зарплат.

Об этом Лисянский написав в Facebook.

"Между протестующими, представителями министерства и руководством предприятия в присутствии лидеров профсоюза произошел диалог. Шахтеры остались протестовать. Ситуация остается очень напряженной", - рассказал Лисянский.

Представитель омбудсмена рассказал, что спустился в шахту к протестующим вместе с председателем НПГУ Михаиом Волынцом, главой Лисичанского отделения НПГУ Эдуардом Всеволодским, директором департамента Минэнергоугля по добыче угля Александром Владыченко, и. о. гендиректора ОАО "Лисичанскуголь" Валерием Боярским и директором шахты им. Капустина Тимофеем Мирошниковым.

 

Ранее на шахте им. Капустина, где из-за невыплаты зарплаты бастуют горняки, произошел обвал.

Напомним, 19 октября на поверхность отказались подняться 33 работника шахты имени Капустина - в знак протеста против задолженности по зарплате и некомпетентности руководства. Предприятие задолжало им около 170 млн гривен.

Среди требований бастующих - погасить 4-месячную задолженность по выплате зарплат и отставка гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева, которого шахтеры подозревают в незаконном сбыте продукции объединения.

Темы: шахты зарплаты
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