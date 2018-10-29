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Ситуація в Азовському морі зараз дуже напружена – командувач ВМС

Понеділок, 29 жовтня 2018, 22:41
Ситуація в Азовському морі зараз дуже напружена – командувач ВМС

Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко констатував, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".  

"З точки зору військових, ситуація в Азовському морі, яка є, дуже напружена. Як вже було сказано Держприкордонслужбою, там знаходиться близько 120 (українських - ред) кораблів і катерів, але таких, які можуть діяти або обслуговувати судна і мають озброєння - всього 36. А тих, що мають досить озброєння - 24. Ми наростили зусилля, ми перекинули туди поки що катерну групу, яка вже виконує завдання бойової служби", - сказав Воронченко.

За його словами, все це впливає на ситуацію з безпекою в Приазов'ї, торгівлю і судноплавство. Воронченко додав, що за останній тиждень зупинок українських судів не відбувалося.

"Я вважаю, що подальша ескалація може бути проведена в Чорному морі", -  спрогнозував Воронченко.

Раніше Воронченко заявляв, що у разі загострення ситуації в Азовському та Чорному морях ВМС України застосують силу проти країни-агресора.

Європейський парламент 25 жовтня схвалив резолюцію про порушення Росією міжнародного права в Азовському морі. Резолюція закликає держави-члени ЄС чітко заявити, що цілеспрямовані санкції проти Росії будуть посилені у разі подальшої ескалації конфлікту в Азовському морі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Азовське мореРосіяЗбройні силиУкраїна
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