Ситуация в Азовском море сейчас очень напряженная - командующий ВМС

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Понедельник, 29 октября 2018, 23:41

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко констатировал, что ситуация в Азовском море остается напряженной.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"С точки зрения военных, ситуация в Азовском море, которая сложилась сейчас, очень напряженная. Как уже было сказано Госпогранслужбой, там находится около 120 (украинских - ред) кораблей и катеров, но таких, которые могут действовать или обслуживать суда и имеют вооружение - всего 36. Имеющих достаточно вооружения - 24. Мы нарастили усилия, мы перебросили туда пока катерную группу, которая уже выполняет задачи боевой службы", - сказал Воронченко.

По его словам, все это влияет на ситуацию с безопасностью в Приазовье, торговлю и судоходство. Воронченко добавил, что за последнюю неделю остановок украинских судов не происходило.

"Я считаю, что дальнейшая эскалация может быть проведена в Черном море", - спрогнозировал Воронченко.

Ранее Воронченко заявлял, что в случае обострения ситуации в Азовском и Черном морях ВМС Украины применят силу против страны-агрессора.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

Темы: Азовское море Росcия Вооруженные силы Украина
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