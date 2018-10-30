Синод УПЦ КП ухвалив рішення про молитви за Патріарха Варфоломія

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) 29 жовтня ухвалив рішення про молитву за Вселенського Патріарха Варфоломія як предстоятеля православних церков.

Про це йдеться у постанові Синоду.

"Враховуючи обставини, на час до наступного розпорядження - благословити архієреям Української Православної Церкви Київського Патріархату надати вказівку в їхніх кафедральних соборах на богослужіннях підносити окремі молитовні прохання за Його Святість Вселенського Патріарха Варфоломія", - йдеться у заяві УПЦ.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

26 жовтня голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що кандидатів на голову об’єднаної Української православної церкви і процедуру його обрання визначить Собор трьох церков, дата якого залежить від вселенського патріарха.