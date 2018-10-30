Синод УПЦ КП ухвалив рішення про молитви за Патріарха Варфоломія

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Вівторок, 30 жовтня 2018, 01:27

Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) 29 жовтня ухвалив рішення про молитву за Вселенського Патріарха Варфоломія як предстоятеля православних церков.

Про це йдеться у постанові Синоду.

"Враховуючи обставини, на час до наступного розпорядження - благословити архієреям Української Православної Церкви Київського Патріархату надати вказівку в їхніх кафедральних соборах на богослужіннях підносити окремі молитовні прохання за Його Святість Вселенського Патріарха Варфоломія", - йдеться у заяві УПЦ.

11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.

Також синод зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Глава УПЦ Київського патріархату Філарет заявив, що у найближчий час відбудеться об’єднавчий Архієрейський собор для створення єдиної Української помісної церкви.

У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.

15 жовтня синод Російської православної церкви визнав неможливим її подальше перебування у євхаристійному спілкуванні з Константинопольським патріархатом.

Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.

26 жовтня голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що кандидатів на голову об’єднаної Української православної церкви і процедуру його обрання визначить Собор трьох церков, дата якого залежить від вселенського патріарха.

Теми: церква релігія
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