Синод УПЦ КП ухвалив рішення про молитви за Патріарха Варфоломія
Священний Синод Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) 29 жовтня ухвалив рішення про молитву за Вселенського Патріарха Варфоломія як предстоятеля православних церков.
Про це йдеться у постанові Синоду.
"Враховуючи обставини, на час до наступного розпорядження - благословити архієреям Української Православної Церкви Київського Патріархату надати вказівку в їхніх кафедральних соборах на богослужіннях підносити окремі молитовні прохання за Його Святість Вселенського Патріарха Варфоломія", - йдеться у заяві УПЦ.
11 жовтня синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві.
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У Російській православній церкві пообіцяли жорстку відповідь на дії Константинополя щодо України.
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Синод Російської православної церкви за кордоном, який базується в Нью-Йорку, також заявив про припинення "євхаристичного" спілкування зі Вселенським патріархатом.
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